Air Canada et United visent à nouveau la joint-venture

"Les choses ont changé depuis. Les prochaines dispositions législatives prévoient que le gouvernement aura son mot à dire sur ces questions, ce qui devrait jouer en notre faveur"

"C’est faisable. Ce pourrait être fait à l’intérieur d’une année. Disons, au pire –puisqu’on ne sait jamais ce qui pourrait survenir– d’ici la fin de 2018. C’est une échéance tout à fait réaliste".

Présent à l’assemblée annuelle de l’Association du transport aérien international organisée à Cancun, Yves Dufresne, vice-président Alliances et affaires réglementaires d' Air Canada , a confié au média Les Affaires que la compagnie envisage de relancer son projet de coentreprise avec United. Selon lui, ce dossier - lancé en 2012 puis abandonné face à l'opposition du bureau de la concurrence – pourrait renaître de ses cendres grâce à la révision par le gouvernement canadien des règles de propriété et de concurrence dans le secteur aérien.Yves Dufresne a, en effet, expliqué au journaliste des Affaires. Il a ajoutéLa coentreprise permettrait à United et Air Canada de coordonner leurs horaires et leurs tarifs ou encore de partager les bénéfices et les coûts sur le marché des vols entre les deux pays.