Air Canada fête le printemps en promos

Au départ de Paris, l'offre promotionnelle d' Air Canada permet de voyager vers 6 destinations différentes à prix réduit.Au départ de Paris en classe Économique (réservation avant le 12 mai 2017)à partir de 430 €à partir de 499 €à partir de 532 €à partir de 462€à partir de 652 €à partir de 582€à partir de 430 €à partir de 470 €à partir de 502 €à partir de 442€à partir de 602 € TTC l’aller-retourà partir de 552€Au départ de, les voyageurs bénéficient d’une offre promotionnelle pour leur séjour à Montréal.Au départ deen classe Économique (réservation avant le 12 mai 2017)à partir de 432€Au départ deen classe Économique (réservation avant le 12 mai 2017)à partir de 436€à partir de 407€Au départ de Marseille ou Nice en classe Economique Privilège (réservation avant le 14 mai 2017 et au moins 7 jours avant la date de départ) Tarif TTC pour un aller-retour valable entre le 1er juillet et le 31 août 2017à partir de 1220€Les conditions et réservations en classe Économique sont disponibles sur cette page et celles pour la classe Économique Privilège ici Pour Air Canada, la basse saison est du 13 mai au 30 juin 2017 ; du 20 août au 31 octobre 2017 ainsi que du 23 décembre au 31 décembre 2017La moyenne saison est du 1er novembre 2017 au 22 décembre 2017