Air Canada se pose à Melbourne et se renforce sur le domestique

Le vol AC37 inaugural d' Air Canada assuré par un B787 a quitté Vancouver le 1er décembre en fin de soirée et s'est posé dimanche matin à l'aéroport Tullamarine de Melbourne. Le Dreamliner a été accueilli par le traditionnel salut au canon à eau. Cette liaison saisonnière, actuellement proposée quatre fois par semaine jusqu'au 4 février, sera exploitée toute l'année à compter du 1er juin 2018.Les vols au départ de Vancouver sont actuellement proposés tous les lundi, mercredi, vendredi et samedi.Air Canada profitera du programme d'été 2018 pour étendre son offre domestique. Elle a prévu de lancer des liaisons au départ de ses hubs vers 3 destinations de Colombie-Britannique : Toronto-Nanaimo, Toronto-Kamloops et Montréal-Victoria.Nanaimo sera desservie du 21 juin au 8 octobre par 4 fréquences hebdomadaires (lundi, mercredi et dimanche. Le vol Toronto – Kamloops sera assurés du 22 juin au 9 octobre, les mardi, jeudi et samedi. La route Montréal – Victoria sera aussi ouverte du 22 juin au 9 octobre, les mardi, vendredi et dimanche.