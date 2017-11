Air Canada, une Suite Signature à Toronto

La Suite Signature Air Canada ouvrira officiellement ses portes le 1er décembre 2017, et son accès sera réservé à tous les clients de la Classe affaires internationale voyageant à plein tarif, ce qui exclut les passagers surclassés ou titulaires de billets-primes de la plupart des programmes d'échange de points.



Outre une zone de repos et de travail, le nouveau salon se veut le fleuron de la compagnie en matière de lounge. Située près des portes d'embarquement pour les vols internationaux d'Air Canada à l'aérogare 1 de l'aéroport Toronto-Pearson, la Suite Signature de 600 m2 peut accueillir jusqu'à 160 clients.



Réalisé par Heekyung Duquette, le design a été pensé pour surprendre : peinture murale de Gavin Lynch, célèbre artiste d'Ottawa, lustre dessiné par Moss & Lam ou les œuvres exclusives des artistes montréalais Pascale Girardin et Nicolas Ruel. Contrairement aux habitudes nord-américaines, Air Canada précise que tout sera proposé gratuitement dans la Suite, y compris les alcools.