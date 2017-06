Air China de retour à Zurich mercredi

Les Suisses se frottent les mains: après 18 ans d'arrêt, Air China a décidé de suivre les vœux des touristes chinois et reprend la liaison entre Pékin et Zurich. La liaison sera effectuée 4 fois par semaine, les mardi, mercredi, vendredi et samedi. Les Suisses en attendent 20 à 30 000 nuitées supplémentaires pour l'hôtellerie de leur pays. Cette hausse d'environ 6% compenserait largement le retrait de 18% observé l'an dernier, lorsque la clientèle chinoise a boudé l'Europe sous l'effet des attentats terroristes et des nouvelles réglementations dans l'octroi de visas en Europe.



La compagnie chinoise sera officiellement en concurrence frontale avec Swiss qui effectue déjà cette liaison directe mais les deux vols sont en réalité opérés en partage de codes. Par ailleurs, selon Suisse Tourisme, la compagnie aérienne contrôlée par le géant allemand Lufthansa se concentre sur les voyages d'affaires ainsi que les visiteurs individuels, tandis que la compagnie chinoise devrait, grâce à son vaste réseau en Chine, drainer les groupes.