Air China suspend ses vols pour la Corée du Nord ce lundi

Face aux tensions de plus en plus vives entre les USA et la Corée du Nord, Air China a décidé de stopper sa liaison tri-hebdomadaire Beijing - Pyongyang à compter du lundi 17 avril 2017. Le porte parole a expliqué que son entreprise suspendaitAir China était le seul transporteur chinois à proposer des vols réguliers entre les deux capitales asiatiques. Pour sa part, la compagnie nord-coréenne Air Koryo – soumise à des restrictions de vol en UE - n'a pas stoppé sa desserte de Beijing.