Air Contract Manager H/F

En tant que Contract Manager, vos principales missions seront :- Prospecter de nouveaux partenaires et négocier les conditions financières,- Entretenir votre portefeuille de partenaires existants- Benchmark de la concurrence et des tendances du marché- Assurer la collaboration interne avec le Marketing sur la mise en ligne des offres- De formation commercial BAC + 2 minimum- 1 ère expérience réussie dans une fonction similaire, idéalement dans le tourisme, l’hôtellerie ou chez un pure player- Vous êtes un fin négociateur(trice) et avez un fort tempérament commercial- Vous parlez et écrivez un anglais professionnel- Vous êtes ambiteux(se) et aimez le challengeLieu de travail : Aix-en-ProvenceInformations salariales : Entre 30 et 40 000 € par anDéplacements fréquents ? NonLes réponses doivent être formulées par mail à : caroline.guiot@yun-partners.com