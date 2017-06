Air France : de nouveaux plats en Business en juillet

François Adamski a imaginé 6 nouveaux plats afin de renouveler les menus des clients Business d' Air France . Les voyageurs d'affaires pourront découvrir en juillet un haut de cuisse de volaille rôti, risotto moelleux au curry et chorizo iberico ou encore des crevettes légèrement fumées juste saisies, billes de légumes colorées et sauce crémeuse citronnée.En août, ils se verront proposer un paleron de bœuf cuit longuement et sa sauce onctueuse à la tomate, écrasé de pommes de terre aux olives vertes ainsi qu'un filet de poulet rôti et sa sauce suprême à la truffonade, carottes, céleri et champignons.En septembre, il sera inscrit à la carte une épaule d'agneau confite, semoule aux petits légumes, citron confit et un dos de cabillaud au jus de viande acidulé, crumble aux noisettes, panais, céleris, marrons.Étoilé à deux reprises à Bourges et à Bordeaux, François Adamski signe désormais des cartes pour de grands établissements dans le Sud-Ouest. Depuis octobre 2015, le chef - Meilleur Ouvrier de France (2007) et Bocuse d'Or (2001) - collabore avec Servair et Air France en cabines Business long- et moyen-courriers.