Air France : des nouveautés dans les assiettes de Business et First

Avril 2017

Mai 2017

Juin 2017

Entrée pour avril et juin 2017 :

Entrée pour mai et juin 2017 :

Plats en avril 2017

Durant les trois prochains mois, les clients Business d' Air France , pourront déguster des plats "signature" du chef Michel Roth pendant leur vol long-courrier au départ de Paris. Deux plats seront ainsi renouvelés chaque mois. Les voyageurs d'affaires se verront proposer :- Paleron de bœuf braisé, asperges aux oignons et mousseline de carottes moutardée ;- Cabillaud parfumé au tartuffon, polenta dorée et pois gourmands ;- Volaille laquée aux poivres rares et miel d'agrumes, ananas et mangue caramélisés, bâtonnets de légumes ;- Lieu jaune, jus de moules aux zestes de citron de Menton, mitonnée de légumes verts ;- Jarret de veau mitonné à la verveine, fricassée de légumes colorés ;- Crevettes poêlées, sauce hormardine parfumée à l'estragon, riz rouge, pousses d'épinards et pleurotes.Une nouvelle fois le chef étoilé Guy Martin a imaginé de nouveaux plats pour La Première d'Air France. Les clients voyageant dans cette cabine pourront découvrir deux entrées et six plats en rotation entre avril et juin.- Tranche de foie gras, zeste de citron vert accompagnée de sa quenelle de confit de datte.- Homard sur lit de purée de coriandre frais, salade croquante, noix de pécan et jeune pousse d'épinard- Cœur de filet de bœuf au jus de carotte coriandre accompagné de palets de radis blanc et d'un ragout de fève et de carotte.- Pigeonneau poêlé, sauce au réglisse accompagné d'un confit de mangue ananas et pois gourmand sauté à l'huile d'olivePlats en mai 2017- Carré d'agneau au jus de poivron jaune à la badiane accompagné de sucrines laquées et sa ratatouille.- Pavé de cabillaud poêlé, riz Venere, condiment au poivron doux, piquillos, fèves, fenouil.Plats en juin 2017- Filet de bœuf poêlé sur une tranche d'aubergine acidulée et avocat, jus à la tomate.- Crevettes au sumac enrobées dans une poitrine de volaille, jus de volaille et crustacés, jeunes légumes.