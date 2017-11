Air France : la cuisine bretonne à l'honneur en cabine Business

Le chef doublement étoilé Olivier Bellin a imaginé 6 nouveaux plats pour les passagers Business d' Air France. Ces mets inspirés par la gastronomie bretonne seront servis sur les vols long-courriers Air France au départ de Paris ainsi que certaines destinations moyen-courriers : Stockholm, Sofia, Bucarest, Alger, Oran, Tunis, Varsovie, Rabat, Casablanca, Kiev, Saint-Pétersbourg, Athènes, Istanbul, Moscou, Tel Aviv, Erevan, Amman, et Marrakech.Les plats seront proposés à bord entre janvier et mars 2018.Les saveurs imaginées par Olivier Bellin :- Épaule d'agneau confit, purée de céleri, semoule de sarrasin- Flan de Saint-Jacques crémé, trompette et champignon de Paris- Filet de pintade, épeautre cranberries, poire rôtie et jus de volaille citron miel- Cabillaud aux algues, mimosa de poireaux en vinaigrette, basilic citron- Bœuf anchois, conchiglie, carottes et champignons- Filet de poulet cuit au sarrasin, asperges, céleri, butternut