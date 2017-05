Air France : les voyageurs d'affaires ont accès à un nouveau salon au Hall 1 d'Orly (+vidéo)

Les passagers de Hop! Air France qui décollent depuis le hall 1 ont maintenant accès à un salon de l'aéroport. Il est proposé gratuitement aux voyageurs éligibles Elite et SkyTeam. Il est situé au rez de chaussé du hall 1 au niveau de la salle 10. Les voyageurs d'affaires profiteront entre autres d'une offre de restauration.Jusqu'à présent, Air France offrait aux voyageurs d'affaires deux salons à Orly : un lounge dédié aux long-courriers au sein du Hall 3 et un second installé dans le Hall 2, dédié aux court-courriers et aux vols Navette. Ce dernier a ouvert à l'automne dernier après un important lifting