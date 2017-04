Air France-KLM : +5% de passagers en plus en mars

L'activité passage réseaux qui regroupe Air France Hop! et KLM a généré 6,6 millions de passagers en mars. Cela représente une hausse de 2,9%. Les plus fortes croissances de voyageurs transportés du secteur long-courrier ont été observées sur les régions Asie (+4,3%) et Caraïbes-Océan indien (+3,7). Seule l'Amérique Latine présente des signes de repli avec -1,2%. La capacité globale du segment international a augmenté de 3,1% tandis que le coefficient d'occupation est de 86,0% (-0,1 point)Le court et moyen-courrier se porte bien. Il présente une progression de 3,3% et a atteint 4,5 millions de passagers. La capacité est en hausse de 3,5% tandis que le coefficient d'occupation est de 79,9% (-0,1 point)Toutefois, en détaillant les résultats des compagnies françaises et néerlandais, il apparaît que. KLM a, en effet, vu le nombre de passagers grimper de 7,3% en mars 2017 (2,570 millions de clients). La progression est deEn revanche, Air France et Hop!, marquées entre autres par les grèves, stagnent. Le nombre de voyageurs a augmenté seulement de 0,3%. Les secteurs internationaux et domestiques présentent des résultats similaires avec respectivement +0,5% et +0,3% de passagers en plus.L'entreprise précise que la recette unitaire au siège kilomètre offert (RSKO) hors change de l'activité passage réseaux confirme l’amélioration de tendance observée depuis fin 2016.L'autre moteur du groupe franco-néerlandais est la low-cost Transavia . Elle a géré 900 000 passagers, soit. L'ouverture de nouvelles destinations a généré une importante hausse des capacités (24,2%) et du trafic PKT (26,1%). Le coefficient de remplissage moyen est de 91,5% (+1,3 point).Au total groupe, toutes les compagnies de la holding réunies ont accueilli dans leurs avions 7,6 millions de voyageurs (+5,0%) en mars 2017. Les capacités ont augmenté de 4,5% et le coefficient de remplissage moyen de 0,1% (85,3%)