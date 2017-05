Air France-KLM : avril amplifie la hausse de trafic du début d'année

Aucun triomphalisme, d'ailleurs il n'y a pas de commentaire dans les données publiées ce mercredi 10 mai par le groupe AF/KLM sur son activité du mois d'avril 2017 (juste avant l'AG des actionnaires qui a lieu le 16 mai). Il faut dire qu'avril 2016 était encore sur le ralentissement post-attentat avec qui plus est des grèves de contrôleurs. Peu importe, ne boudons pas ce chiffre de croissance effectif sur le trafic (+8,2%) et sur le nombre de passagers transportés (+8,5%), même si dans le détail, c'est surtout KLM qui progresse: +10,2 (+11 en long courrier) contre une variation de +2,7% pour Air France et Hop!. Les néerlandais vont sans doute encore regimber sur ce net différentiel.



Ce qui est intéressant, c'est sans nul doute la hausse du coefficient d'occupation et surtout la recette unitaire au siège/km, annoncée en hausse par le groupe. Transavia, comme toujours, annonce une croissance de hausse à 2 chiffres: +27,8% en passagers transportés en avril 2017 par rapport à 2016