Air France -KLM creuse sa dette au 1er trimestre

Air France-KLM fait état d'un "début d’année résilient" . Toutefois, le Groupe a creusé sa perte d'exploitation de 61 millions d’euros pour atteindre un total de 216 millions d’euros au 1er trimestre 2017.



Le résultat d’exploitation s’est pour sa part établi à -143 millions d’euros, en baisse de 44 millions et en hausse de 28 millions d’euros à change constant. A change constant, la recette unitaire du groupe mesurée en recettes par ESKO a baissé de 1,4%, "confirmant l’amélioration de tendance enregistrée depuis fin 2016" , avec une recette unitaire Passage réseaux en baisse de 0,5%, une recette unitaire Transavia en baisse de 3,4%, et une recette unitaire cargo en baisse de 4,9%.



Le résultat d’exploitation a été supporté principalement par une bonne performance en matière de coûts unitaires, qui ont été inférieurs de 89 millions d’euros à l’année dernière. Les coûts unitaires par ESKO ont reculé de 1,7%, à change, prix du carburant et charges de retraites constants, avec une capacité mesurée en ESKO en hausse de +2,8%.



La facture carburant s’est élevée à 1.120 millions d’euros, en légère hausse de 24 millions d’euros, tandis que la facture carburant en dollars est restée stable. Le résultat d’exploitation a également été impacté notamment par un effet de change négatif de 72 millions d’euros. Ajustée de la quote-part des locations opérationnelles correspondant aux frais financiers (un tiers des dépenses annuelles de locations opérationnelles), la marge d’exploitation s’est établie à -0,8% contre -0,2% au 31 mars 2016. L’EBITDA s’est élevé à 269 millions d’euros, stable par rapport à l’année dernière.



Trafic en hausse au 1er trimestre

Air France-KLM a transporté 20,9 millions de passagers pendant le 1er trimestre 2017, soit une augmentation de 5,2% par rapport à l’année dernière.



La capacité passage mesurée en SKO avait été boostée de 3,3% tandis que le trafic mesuré en PKT était en augmentation de 4,2%. Ainsi le coefficient d’occupation du Groupe a progressé de 0,7pt à 85,4%. Les recettes se sont élevées à 5,7 milliards d’euros, en hausse de 1,9% sur 2016.



Prévisions

Air France-KLM prévient "Le contexte mondial reste fortement incertain au regard de l’environnement géopolitique dans lequel nous opérons et du prix du carburant" . Il ajoute "Les engagements de réservations montrent un début de deuxième trimestre résilient".



Le Groupe a un objectif de croissance pour 2017 de ses activités passage (Air France, KLM et Transavia) de 3,0% à 3,5% mesurée en SKO, afin de reprendre l’offensive sur le long-courrier et d’améliorer la performance sur le moyen-courrier.



Pour renforcer sa compétitivité, la holding prévoit d'agir "sur tous les leviers, en continuant et en amplifiant les initiatives déjà engagées en matière de réduction des coûts unitaires. L’objectif de réduction des coûts unitaires pour 2017 est supérieur à 1,5%, à change, carburant et charges de retraites constants".



Concernant son bilan, Air France - KLM maintient "une stricte discipline d’investissement, avec un objectif de cash flow libre avant cessions positif" . Le plan d’investissement 2017 s’établit dans une fourchette de 1,7 milliards d’euros à 2,2 milliards d’euros. L'entreprise poursuit également la réduction de son endettement net, avec un objectif de ratio dette nette ajustée / EBITDAR inférieur à 2,5 en milieu du cycle à fin 2020.