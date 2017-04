Air France-KLM se renforce en Asie-Pacifique grâce à Singapore Airlines

"Air France-KLM et Singapore Airlines étudieront par la suite la possibilité d'étendre ce partage de codes à d'autres compagnies au sein de leur groupe. Ils réfléchiront également à la possibilité de faire bénéficier les membres des programmes de fidélité d'Air France-KLM et de Singapore Airlines, Flying Blue et KrisFlyer, de miles lors de leurs voyages sur des vols en partage de codes".

Ce n'est pas l'alliance espérée au moment du début des négociations, mais il y a néanmoins un accord: comme annoncé par DeplacementsPros il y a un mois, Air France-KLM a réussi à concrétiser son projet de codeshare avec Singapore Airlines , lancé il y a presque deux ans. La compagnie française va ainsi apposer son code AF sur les vols opérés par sa partenaire asiatique depuis Singapour vers Melbourne et Sydney (Australie), et sur les liaisons assurées par SilkAir à destination de Kuala Lumpur, Penang (Malaisie) et Phuket (Thaïlande).En contrepartie, Singapore Airlines proposera sous son code SQ des fréquences opérées par Air France au départ de Paris-Charles de Gaulle vers 10 destinations (Aberdeen, Bordeaux, Edimbourg, Lisbonne, Lyon, Madrid, Marseille, Newcastle, Nice et Toulouse).Avec ce partenariat, les deux transporteurs pourront offrir des correspondances fluides à leurs passagers avec un enregistrement unique des bagages jusqu'à la destination finale. Initialement le groupe Air France-KLM espérait rallier Singapore à son alliance, alors que la compagnie fait partie de celle de Lufthansa. Le projet ne va pas jusque là et il y a sans doute une once de déception côté européen car un tel accord eu permis à SkyTeam d'avoir un adhérent asiatique non négligeable. Cet accord est néanmoins une belle réussite pour l'extension vers l'Asie des vols du groupe européen.Le communiqué ajoute