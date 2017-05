Air France a débuté son Lyon/CDG (Paris) en Dreamliner

Comme annoncé dès janvier dernier , Air France a débuté ses rotations en 787 - 9 entre Lyon et Paris. Une occasion pour les voyageurs de découvrir l’appareil de 276 places et pour les équipages de se roder en temps réel.Ce vol, prévu jusqu’au 28 octobre prochain, décolle de Lyon à 10h25 et se pose à Charles de Gaulle (CDG) une heure dix plus tard. La compagnie qui dispose de deux exemplaires du 787-9 a notamment positionné le second appareil sur Montréal jusqu’à la fin octobre 2017.