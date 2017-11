Air France empêche-t-elle la LGV à Toulouse ?

"Ce dernier explique dans les ministères que si la LGV arrive à Toulouse, il supprimera la navette aérienne qui dessert la liaison Toulouse-Paris"

Cette pression est insupportable. La navette n’est pas gratuite, même pour les abonnés. C’est le double du prix d’une place A/R en TGV. C’est une conception élitiste de la société qui viserait, si elle était suivie, à pérenniser une vraie ségrégation sociale et géographique"

Après l’inauguration de la LGV de Bordeaux , l'Etat n'a pas caché sa volonté de renoncer aux projets d'extension du réseau onéreux pour privilégier l'amélioration des services existants.Mais pour Jean-Louis Chauzy, président du conseil économique, social et environnemental d’Occitanie (Ceser), ces réflexions financières cachent d'autres raisons. La Dépêche rapporte qu'il a mis en cause Jean-Marc Janaillac, PDG d'Air France-KLM, dans un discours lors de la plénière du 23 novembre 2017. Sans citer le non du patron du groupe aérien, il dit. Il estime qu'il fait partie dequi mène une campagne contre le projet., déplore-t-il.Mais dans le cercle d'Air France, on dément les propos :a-t-il été assuré.