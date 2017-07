Air France et Delta se renforcent sur Las Vegas pour le CES 2018

"La France est le troisième pays le plus représenté au Consumer Electronics Show. En proposant exceptionnellement ces vols directs aux côtés de Delta, nous allions nos forces pour répondre à cet engouement. Près de 1000 clients pourront assister au rendez-vous annuel de la technologie plus simplement et plus rapidement".

Le Consumer Electronics Show 2018 (CES) est devenu l'un des plus importants salons internationaux dédié à la technologie. Virgin Atlantic n'est pas la seule compagnie à mettre en place des vols spéciaux pour cette occasion. Air France et Delta ont également amélioré leurs programmes avec des vols directs entre la France et le Nevada. Les deux partenaires vont assurer 12 vols spéciaux au départ de Paris. Les liaisons proposées par Air France seront effectuées en Boeing 777-200 équipé des dernières cabines de voyage d'une capacité de 280 sièges, dont 40 places en Business, 24 en Premium Economy et 216 en Economy les 7, 8 et 12 janvier 2018.Les vols spéciaux opérés par Delta seront effectués en 767-300ER d'une capacité de 210 places, dont 35 fauteuils full-flat en Delta One et 32 en cabine Delta Comfort+. Les services Paris - Les Vegas seront proposés les 7, 8 et 13 janvier 2018. Les vols Las Vegas - Paris seront effectués les 7, 12 et 13 janvier 2018.Zoran Jelkic, directeur général France d'Air France-KLM, a expliqué :