Air France et surcharge GDS : les scenarios pour les acheteurs et Travel Managers au 1er avril

En tout état de cause et si les GDS étaient prêts rapidement, cela ne résout pas tout : dans la plupart des grands comptes, les SBT restent le point d’entrée pour tous les flux, qu’ils proviennent des GDS ou directement des compagnies. Et ces SBT eux-mêmes ne sont pas prêts à intégrer des flux NDC, des flux massifs de données avec une visibilité full content, même si le paramétrage doit permettre de faire le tri. Le risque pour eux et pour les entreprises qu’ils servent, c’est de devoir réécrire le cœur même des SBT !



Sur le fond, le langage NDC est une chance pour la distribution, qui va pouvoir justifier son rôle de conseil et pousser ses solutions techniques. Mais il reste un casse-tête pour les acheteurs et travel managers. Et dans le cas où les solutions techniques alternatives ne sont pas trouvées d’ici à la date couperet, les acheteurs devront payer 11€ de plus par tronçon. Exprimé par Valérie Sasset (BCD Travel) devant les Entreprises du Voyage, l’opération d’Air France n’est alors qu’un " transfert du coût GDS au client ". Sauf si AF adopte le scenario de British ou Lufthansa et négocie avec les agences de voyage pour supprimer les frais GDS, finalement.



Annie Fave

Marcel Lévy