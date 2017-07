Air France fait décoller les chewing-gum

Lors des décollages et atterrissages, la pression de la cabine varie et peut boucher les oreilles des passagers. Or, le fait de mâcher suffit à rétablir cette pression interne. Air France a donc imaginé, avec l'agence BETC, une gomme à mâcher très personnalisée. La compagnie propose en effet à ses voyageurs deux saveurs, macaron pistache et crème brûlée. Le chewing-gum est d'origine française et 100% naturel.Cette nouvelle attention sera distribuée et offerte ce 6 juillet aux passagers avant le décollage des vols AF0066 reliant Paris-Charles de Gaulle à Los Angeles (États-Unis), AF084 reliant Paris-Charles de Gaulle à San Francisco (Etats-Unis) et AF0178 reliant Paris-Charles de Gaulle à Mexico (Mexique). Les chewing-gum seront également proposés dans différents salons Air France, à Paris-Charles de Gaulle (Terminal 2E, hall M, K, L, et 2 F1, F2, G), ainsi qu'à Paris-Orly (hall 3).Pour prolonger l'expérience au-delà du vol, la gomme à mâcher sera en vente sur Air France Shopping , ainsi que chez colette (213 rue Saint Honoré - 75001 Paris), à partir du 6 Juillet 2017.