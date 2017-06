Air France fait méditer les voyageurs d'affaires

Méditer, jour après jour

Voyager dans sa tête

Voler dans la sérénité

La Grenouille volante

Les supers pouvoirs de la respiration

"Chaque programme, composé d'une piste audio et d'un univers vidéo adapté, offre un contenu unique pour se familiariser à la pleine conscience et se sentir en harmonie avec cet environnement si particulier qu'est l'univers aérien".

Le temps d'un vol long-courrier, Air France propose aux voyageurs d'affaires de découvrir les bienfaits de la méditation grâce au programme de l'application Mind. Depuis le mois de juin, les passagers peuvent suivre des séances de méditation guidées. Ils les trouvent dans la nouvelle rubrique méditation des écrans individuels à bord des avions de la compagnie.Le transporteur propose six séances pour les adultes provenant du best-seller, de Christophe André aux éditions l'Iconoclaste, dont la séance "" ou encore "". En outre, six vidéos s'adressent aux enfants. Elles sont tirées du livre Calme et attentif comme une grenouille, d'Eline Snel aux éditions les Arènes, dont la séance "" ou encore "".Air France expliqueAfin que la méditation apporte aussi une réponse à l'appréhension de l'avion, Christophe André a travaillé en association avec le centre anti-stress d'Air France qui accompagne les passagers depuis 10 ans.