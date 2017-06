Air France fait son Best sur La Havane

Les voyageurs d'affaires peuvent désormais s'installer dans les cabines Best d' Air France lors du vol reliant Paris-Charles de Gaulle à La Havane (Cuba). Quatre fréquences hebdomadaires sont effectuées par des Boeing 777-200 équipés de la nouvelle gamme Business (28 places), des nouveaux sièges Premium Economy (24) et Economy (260 sièges).- AF0820 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 13h15, arrivée à La Havane à 17h15 ;- AF0825 : départ de La Havane à 19h40, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 10h45 le lendemain.Vols effectués les lundi, mercredi, vendredis et dimanche.Cet été, Air France proposera au total 11 vols hebdomadaires entre Paris-Charles de Gaulle et La Havane, effectués en Boeing 777-200 et Boeing 777-300.La compagnie compte actuellement sur son réseau long-courrier 44 Boeing 777 équipés de ses dernières cabine de voyage ; 19 Boeing 777-300 et 25 Boeing 777-200, soit l'intégralité de la flotte Boeing 777-200, ainsi que 3 Boeing 787. Ils s'envoleront vers 44 destinations à travers le monde.