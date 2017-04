Air France, l'intersyndicale PNC attaque la compagnie en justice pour "déloyauté dans la négociation"

vient sanctionner le comportement de la Direction qui a constamment recherché deux objectifs dans sa négociation de l’Accord collectif PNC : imposer aux PNC AF un accord collectif dégradé négocié avec le seul syndicat UNAC, et créer une compagnie Boost avec comme unique but d’employer des PNC low-cost et d’accaparer progressivement l’ensemble des réseaux moyen et long-courrier d’Air France

qu’il soit fait injonction à AF de reprendre au plus vite les négociations de manière concomitante et globale, à la fois sur l’accord collectif et sur Boost, et d’interdire toute démarche visant à la mise en œuvre du projet Bost tant que des négociations n’auront pu être menées avec toutes les organisations syndicales représentatives pour les différentes catégories professionnelles de manière globale et loyale

ne défend pas les intérêts des hôtesses et stewards de la compagnie

On sait que c'est le nez rouge de Janaillac

Si la seule ambition de ces deux syndicats est de présenter l’UNAC comme un syndicat inféodé, libre à vous de le croire, mais n’est ce pas perdre de vue l’objectif premier qui devrait être la protection du PNC

Nous irons au-delà de la simple grève

Les pilotes à eux seuls ne font pas la compagnie et contrairement à ce que pense la Direction d'Air France, les PNC sont des maillons essentiels

Selon le SNPNC, cette plainte déposée au tribunal de Bobigny, "".Sur le fond, rien de nouveau mais sur la forme, le SNPNC demande notamment "".Le SNPNC et l'UNSA PNC mettent également en cause la signature par l'UNAC d'un accord d'entreprise "a minima" qui, selon eux, "". Pour eux, le syndicat est purement et simplement inféodé à la direction. "", affirme un membre du SNPNC.Sur le site de l'UNAC, Eric Chauvel le Vice Président répond à ces accusations : "".Au-delà de l'action, toujours selon des sources syndicales, des actions fortes se préparent pour empêcher Air France d'imposer ses choix à ses PNC. "" précise un syndicaliste qui ne veut pas dramatiser la situation mais qui affirme : "".