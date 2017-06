Air France : l'offre Flex se renforce avec l'option After-Show

After Show - la nouvelle option qui vient enrichir l'offre Flex d' Air France proposée sur le réseau moyen-courrier - permet aux clients Business de prendre un vol plus tard qu'initialement prévu, sans frais supplémentaire. Cette nouvelle offre, mise en place le 20 avril dernier, est basée sur la disponibilité cabine en Economy.Les passagers Business de la compagnie ont ainsi la possibilité de choisir un vol ultérieur plusieurs heures avant ou après le départ du vol initialement prévu. La demande d'After Show doit être effectuée par le client le jour du départ. Avant l'heure limite de l'enregistrement du vol initialement prévu, ce service est disponible via l'enregistrement sur Internet, aux bornes interactives ou aux comptoirs à l'aéroport.Si l'heure limite d'enregistrement pour le vol initialement prévu est passée, les passagers peuvent faire la demande d'After Show aux bornes interactives ou aux comptoirs à l'aéroport.Pour mémoire, cette fonctionnalité existe aujourd'hui sur le réseau domestique d'Air France et sur le réseau européen KLM. Les clients ayant acquitté un tarif Flex sur le réseau moyen-courrier d'Air France, continuent à bénéficier de la possibilité de prendre un vol plus tôt qu'initialement prévu sans frais supplémentaires (attribut "Go Show").