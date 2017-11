La perte des bagages constitue un enjeu pour les aéroports, et la campagne de Paris Aeroport le prouve, mais aussi pour les compagnies dont les passagers peuvent être déçus. Les questions encombrent les services client et Air France a eu l'idée de dédier un robot pour essayer de faciliter et fluidifier le service pour les clients "connectés" avec un Chatbot, baptisé Louis. Comment ça marche ? Réponse ci dessous en vidéo.