Air France, le SNPL demande aux pilotes de choisir

Après avoir obtenu un premier délai de la compagnie, les pilotes vont devoir retourner aux urnes sur les projets d'avenir de la compagnie. Le point qui fâche ? Ce n'est plus vraiment la création de Boost ou les mesures de compétitivité, qui semblent actées, mais le partage d'activité entre Air France et KLM. Selon Philippe Evain, président du SNPL Air France cité par l'AFP, 3 projets seront soumis à avis : les pilotes pourront " se prononcer sur l'accord de la direction, le nôtre et éventuellement sur aucun ".



Si Philippe Evain, le Président du SNPL a su défendre son regard critique sur l’offre d’AF, il semblerait qu’une partie du conseil était partisan d’un accord immédiat quitte à en revoir les détails plus tard. En ne choisissant pas, le SNPL AF sait qu’il aura toutes les chances de voir le projet accepté. Déjà en février 2017, la première consultation s’était prononcée en faveur de Boost. Seul risque, contrairement à la dernière consultation, le vote ne sera réservé qu’aux seuls adhérents du SNPL et pourrait bien conforter la ligne dure du syndicat.



A l’évidence, pour des pilotes membres du SNPL, " Boost est acquis et ce malgré l’opposition du bureau du SNPL persuadé que l’on peut obtenir mieux ". La position de Philippe Evain est loin d’être comprise et surprend car en cas de refus, la compagnie n’aurait pas d’autres choix que de passer en force. Jean-Marc Janaillac l’a toujours dit: " Boost se fera car le projet est essentiel au développement d’Air France ". A l’évidence, le SNPL ne l’entendrait pas de cette oreille.