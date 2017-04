Air France met du Best sur Santiago du Chili

Les voyageurs d'affaires passagers d' Air France profitent sur certains vols du confort des sièges Best vers Santiago du Chili depuis le 20 avril 2017. Au total, Santiago du Chili est relié à Paris-Charles de Gaulle 7 fois par semaine, par Boeing 777-200 et 777-300.: départ Paris-Charles de Gaulle à 23 h 40 et arrivée à Santiago du Chili à 09 h 15 (08 h 15 du 14 mai au 12 août) le lendemain.: départ Santiago du Chili à 13 h 15 (12 h 15 du 14 mai au 12 août) et arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 08 h 05 le lendemain.