Air France relie la Guadeloupe à Atlanta (USA)

Annoncée en juillet dernier, la nouvelle liaison Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) - Atlanta (Etats-Unis) a été lancée ce 21 novembre 2017 par Air France, ouvrant aux voyageurs d'affaires les connexions vers les 60 destinations américaines de sa partenaires Delta Air Lines. Le vol est assuré deux fois par semaine en A320 proposant jusqu'à 170 sièges.Les voyageurs au départ de Fort-de-France (Martinique) et de Cayenne (Guyane) pourront aussi rejoindre Atlanta en continuation de Pointe-à-Pitre les mardis et les samedis. Dans l'autre sens, les clients au départ d'Atlanta et en continuation de Pointe-à-Pitre pourront eux rejoindre Fort-de-France les mercredis et les dimanches ainsi que Cayenne les mercredis.Horaires des vols effectués (en heure locale) :AF608 : départ de Pointe-à-Pitre à 16h20, arrivée à Atlanta à 20h05 ; Vols effectués les mardis et samedis.AF609 : départ d'Atlanta à 10h40 ; arrivée à Pointe-à-Pitre à 15h50 ; Vols effectués les mercredis.AF609 : départ d'Atlanta à 10h15 ; arrivée à Pointe-à-Pitre à 15h25. Vols effectués les dimanches.