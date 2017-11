Air France signe avec Jet Airways

Après le code-share, qui associe d'ailleurs aussi étroitement Delta Air Lines, Air France-KLM et Jet Airways créent une co-entreprise. Signée ce mercredi à Mumbai, cette alliance étroite - annoncée depuis plusieurs mois - vise à coordonner les offres commerciales mais aussi un partage des coûts et des recettes entre le groupe franco-néerlandais et la compagnie aérienne privée indienne. Delta reste associée mais indirectement, grâce aux échanges via Paris et Amsterdam, il n'existe pas de liaison directe entre les deux pays. Londres fait d'ailleurs partie du jeu avec le renforcement de la compagnie indienne à Londres.L'objectif indirect de cette Joint-Venture qui ne dit pas son nom : resserrer les liens directs entre l'Europe et l'Inde en essayant de bloquer la poussée d'Emirates sur le sous-continent où il est très présent. Il reste que le Golfe n'est pas totalement écarté du jeu : Etihad possède 49% du capital de la compagnie indienne et certains vols permettent une triangulaire.