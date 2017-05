Air France : un début d'année dynamique et un projet Boost qui se précise

"On observe une nouvelle dynamique sur le BSP. Nous avoisinons une hausse à 2 chiffres en termes de documents tandis que la baisse du yield est contenue par rapport à ce qu'on a connu en 2016. On est entre -3 et -5% selon les segments d'agence".

"Le marché Loisir se porte bien, même mieux que le marché Affaires

"On remarque que plus l'entreprise est petite, meilleurs sont les résultats. Ce segment a une croissance à deux chiffres alors que les contrats locaux ont une progression à un chiffre et les globaux sont «flat»"

"Les entreprises veulent pouvoir savoir où sont leurs collaborateurs à un moment donné"

"en attendant de recevoir les A350".

"10 gros porteurs, cela peut paraître peu, mais c'est plus qu'Air Caraïbes par exemple"

Millennials

"pérenniser les lignes long-courriers qui sont structurellement déficitaires, enrailler l'érosion sur les moyen-courriers face à l'intermodalité ou encore de maintenir l'alimentation du hub de Roissy"

"Nous avons l'ambition d'avoir environ 30% de nouvelles lignes dans le porte-feuille Boost"