Air France va mettre le cap sur Catane (Italie)

Air France va ouvrir la desserte de Catane lors du programme estival 2018. La liaison entre Paris CDG et la ville sicilienne sera assurée par des A319 et A320.



Les avions décolleront de Roissy à 13h30 tous les mardi, jeudi et samedi pour se poser en Sicile à 16h05. Ils quitteront ensuite l'île à 16h50 pour un atterrissage sur la piste parisienne à 19h35.