Air France va tester les enchères pour vendre des billets

demande trop d'énergie pour les résultats

Victime de la concurrence, y compris du train ou du covoiturage, le moyen courrier des lignes d'Air France reste déficitaire. Les équipes d'Air France travaillent sur une formule d'enchères pour vendre des billets à J-7 et jusqu'à quelques heures du vol, selon Challenges . A priori, peu de voyageurs d'affaires devraient y avoir recours, sauf peut-être en dernière minute. Une société américaine spécialisée développe le projet avec les équipes marketing de la compagnie pour un lancement envisagé en décembre.Le projet a été présenté en juillet dernier en comité exécutif sous le nom « Rise and Fly ». Les syndicats y semblent peu favorables, estimant qu'ils ont vécu une opération semblable lancée en 2000. A l'époque et pour attirer les clients sur le digital, une centaine de vols aller-retour, nationaux et internationaux, étaient mis aux enchères tous les 15 jours. Selon les commentaires que nous avons recueillis, la formule "". Le syndicat Unsa considère que la formule remet en cause les billets "GP" qui intéresse particulièrement les hôtesses et stewards qui vivent en province.