Air France volera vers Cayenne ce 11 avril

Dans un communiqué, Air France confirme son vol vers Cayenne ce 11 avril via une escale technique à Fort de France. Les vols AF852 Paris-Orly Cayenne et AF853 Cayenne Paris-Orly seront assurés malgré la situation difficile à l'aéroport Felix Eboué.

Air France conseille toujours sur son site de reporter sans frais son voyage jusqu'au 17 avril et propose à ceux qui souhaitent annuler leur voyage de bénéficier d'un avoir non remboursable valable un an sur Air France, KLM ou Hop!.