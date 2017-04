Air India entre en gare

Par ailleurs les prix proposés à partir du 23 avril 2017 (supplément AR entre 70 et 110€) se révèlent extrêmement compétitifs. Ce pré-post acheminement évite l’achat de deux contrats de transport distincts"

Air India va connecter 19 villes de province française à 77 destinations de son réseau via l’aérogare CDG2C en utilisant l’offre TGV AIR de SNCF. Cette offre est valable notamment au départ des villes de Lyon, Bordeaux, Marseille, Montpellier, Lille et Nantes.Ce service permet aux voyageurs de s’enregistrer de bout en bout. Au départ de province, les passagers pourront retirer leur billet au comptoir TGV Air et ce jusqu’à 20 minutes avant le départ du train. Ils arriveront directement au Terminal 2C où ils enregistreront leurs bagages au comptoir Air India, jusqu’à 60 minutes avant le départ du vol.Au départ de la capitale, les clients à destination de la province devront retirer leur billet de train au comptoir TGV Air SNCF dédié à cet effet, après avoir récupéré leurs bagages.Ce partenariat permet aux voyageurs de bénéficier d’une garantie de continuité d’acheminement, y compris en cas de perturbations. Les horaires proposés ont été choisis par la compagnie pour assurer aux voyageurs d’effectuer leur correspondance en toute sérénité.La compagnie indienne ajoute : "A terme, cette offre sera également disponible sur le site www.airindia.in.