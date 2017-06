Air Madagascar: un trou de 88 millions de dollars

L’État malgache dispose désormais des garanties nécessaires concernant l’apurement du passif net de la compagnie nationale

Le partenariat avec Air Austral est conditionné par l’apurement du passif d'Air Madagascar et c'est un montant de 88 millions de dollars, soit 303 milliards d’ariary qui figure dans le budget de l’État malgache. Les négociations avec Air Austral sont entrées dans la phase finale la semaine dernière et devraient aboutir à la signature du contrat de partenariat stratégique et du contrat de participation d’action dans les prochains jours. "", a annoncé le conseil d’administration d’Air Mada­gascar le 28 mai.A priori les créances de l’État causées par Air Madagascar seront converties en capital. Selon une source informée, l’État malgache envisage une négociation avec la Banque africaine de développement (BAD) pour recourir à des emprunts de garantie afin de payer certaines dettes de la compagnie.