Air Serbia se concentre sur le marché européen

Suivant les recommandations de son business plan établi sur 5 ans, Air Serbia va délaisser ses activités moyen-courriers pour se concentrer sur le marché européen. Elle a ainsi prévu d'équiper ses A319 et A320 avec des sièges plus fins afin d'augmenter leur capacité et mieux répondre aux besoins de ce segment.De plus, elle va suspendre son service moyen-courrier Belgrade – Abu Dhabi à compter du 29 octobre 2017. Toutefois, les clients pourront toujours s'envoler vers les Émirats arabes unis grâce à un codeshare avec sa partenaire Etihad.