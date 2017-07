Air Transat : 10 nouveaux Airbus A321neo LR

" Ces 10 A321neo LR, loués auprès d’AerCap, vont nous permettre de continuer à offrir au meilleur prix possible le service et le confort auxquels nos clients sont habitués " a déclaré Jean-Marc Eustache, président et chef de la direction de Transat en commentant l’événement. Ces avions, dont la livraison s’étalera entre le printemps 2019 et l’automne 2020, remplaceront les Airbus A310 de la compagnie, qui seront graduellement retirés de la flotte.



Ils seront utilisés pour les destinations Sud et les liaisons transatlantiques de la compagnie canadienne. Equipés de 200 sièges répartis entre deux classes, Club et Économie, tous dotés d’écrans tactiles individuels, ces A321 seront parmi les tous premiers LR (long range – 7400 km de rayon d’action) à être mis en service. Leurs deux points forts : une grande flexibilité sur le plan de la commercialisation et de la fréquence des vols, une faible consommation de carburant qui permettra de maintenir un coût par siège aussi bas que possible tout en diminuant l’empreinte carbone.