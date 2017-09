Air Transat augmente son offre au départ de France

"avec l’option multi-destinations, il est possible d’atterrir dans une ville canadienne et de décoller d’une autre ville, sans frais supplémentaires".

Le programme enrichi d’ Air Transat sur la France, de mai à octobre, comprend davantage de vols depuis Paris vers Montréal et le retour des dessertes directes vers la ville de Québec qui étaient impossibles durant les saisons 2016 et 2017 en raison de lourds travaux à l’aéroport québécois.Ainsi, la compagnie va relier la ville lumière à l’ensemble des métropoles canadiennes lors du programme estival 2018- Paris > Montréal : 13 vols directs par semaine (soit 3 vols supplémentaires pour 2018)- Paris > Québec : 4 vols directs par semaine en exclusivité- Paris > Toronto : 5 vols directs par semaine- Paris > Vancouver : 3 vols directs par semaineAir Transat offre cette année encore des services directs vers Montréal au départ de la province, soit Marseille (cinq fréquences par semaine), Lyon (quatre servies par semaine), Toulouse (trois vols hebdomadaires), Nantes, Bordeaux et Nice (deux vols par semaine) ainsi que Bâle-Mulhouse (une fréquence par semaine).L'A330 est déployé sur les liaisons au départ de Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux, Toulouse, mais aussi de plusieurs villes européennes – Glasgow, Manchester, Amsterdam, Dublin, Bruxelles, Lisbonne, Malaga, Madrid, Prague, Rome et BarceloneAir Transat poursuit l'exploitation de son réseau intérieur, proposé depuis deux ans. Le programme estivale 2018 prévoit :- six vols par semaine entre Montréal et Toronto- six vols par semaine entre Vancouver et Toronto- cinq vols par semaine entre Calgary et Toronto- trois vols par semaine entre Vancouver et Montréal- deux vols par semaine entre Québec et MontréalLa compagnie ajoute