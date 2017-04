AirBnB publie les chiffres de son activité en France

Les impacts économiques d'AirBnB en France ont été calculés, entre janvier 2016 et janvier 2017, par Asterès, un cabinet d’études économiques français. Selon l'étude, l’impact économique d’Airbnb en France s’est élevé à 6,5 milliards d’euros et représenterait 30 600 emplois en équivalent temps plein.



L'enquête précise également que la moyenne d'un séjour serait de 3,6 nuits et que le gros des clients proviendrait de France pour 59 %, d'Europe à 25 %, des USA à 7 % et du reste du monde pour 9%. Au 1er janvier 2017, 400 000 logements étaient disponibles.



L'étude d'Asteres ne précise pas la segmentation de la clientèle et ne donne pas de précisions sur l'utilisation d'AirBnB par les voyageurs d'affaires. Selon des études menées au sein de groupements hôteliers, l'usage du collaboratif pour le Business Travel pèserait environ 6%.



Téléchargez l'étude