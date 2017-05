AirBnB se veut plus que jamais Corporate

Malgré les différentes contraintes légales qui se mettent en place pour encadrer son activité, AirBnB affirme connaître une croissance constante sur le segment Corporate. L'entreprise considère qu'actuellement, 10% des voyages sur Airbnb sont effectués dans un cadre professionnel, et elle affirme qu'en 2016,. Le site de logements collaboratifs revendique ainsi d'avoir franchi le cap de 250 000 entreprises dans le monde qui utilisent ses services pour leurs déplacements professionnels.Selon ses estimations, les voyageurs d'affaires sur Airbnb proviennent de plus de 230 pays et ont visité plus de 210 pays. Le site observe que la ligne entre voyages d'affaires et de loisirs est de plus en plus floue car il note que de plus en plus de personnes combinent des voyages d'affaires avec week-end. Tant et si bien que plus de 50% des voyages d'affaires sur Airbnb en 2016 comprenaient un samedi soir.Dans la logique de ce développement AirBnB lance un nouveau critère de recherche de logements "" (BTR) - disponible sur le site web et le mobile - pour faciliter la recherche et la réservation d'un logement Airbnb adapté pour le travail. Désormais, les voyageurs d'affaires peuvent filtrer les résultats de recherche pour afficher uniquement les offres adéquates, c'est à dire qui comportent des commodités comme le WiFi, un nécessaire de toilette, un espace de travail, un fer à repasser, des cintres, etc. AirBnB affirme compter plus de 150 000 logements "business travel ready" dans le monde.