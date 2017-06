Airbus va installer une boite noire insubmersible sur l'A350 en 2019

Airbus a profité du salon du Bourget pour présenter sa nouvelle innovation : une boite noire insubmersible. Cet appareil, installé dans la queue de l'avion, pourra se déployer en cas de crash en pleine mer et sera ainsi capable de flotter à la surface de l'eau.



Autre nouveauté : la boite noire contiendra l'enregistrement de 25 heures de conversations dans le cockpit (contre deux actuellement) ainsi que les données techniques du vol.



En effet, si actuellement les avions disposent d'une boite contenant les données du vol et une autre les enregistrements vocaux, avec le nouveau dispositif, les deux boites sauvegarderont les deux types d'informations.



En revanche, celle installée à l'avant de l'appareil sera toujours fixe, contrairement à sa "sœur".



Le transmetteur permettant de localiser les boites a lui aussi été amélioré. Il aura une batterie plus puissante qui lui donnera la possibilité d'émettre des signaux pendant 90 jours au lieu de 30.



En cas de crash en mer, le signal pourra ainsi être détecté "plus facilement dans la mesure où l'une des deux boîtes restera à la surface de l'eau", a expliqué Charles Champion, responsable ingénierie de la division aviation commerciale d'Airbus. Il a ajouté "Dans certains endroits du monde au dessus du Pacifique par exemple il y a très peu d'avions, pas de bateaux, très peu de signal. Avec ce genre de moyen on sera capable de détecter la boîte qui continuera à flotter même si l'avion a disparu sous l'eau" .



L'A350 sera équipé des nouvelles boites à partir de fin 2019. L'A330, l'A321 LR et l'A380 devraient suivre ensuite.