Alaska Airlines gèle le statut des voyageurs d'affaires en congé parental

Les voyageurs et voyageuses d'affaires, clients fidèles d' Alaska Airlines peuvent demander à geler leur statut elite et leurs avantages pendant un an, s'ils prennent un congé parental et consacrent alors plus de temps à leur progénitures qu'aux déplacements professionnels.Pour bénéficier du service Elite Leave , les membres doivent envoyer un mail précisant leur nom, date de naissance, leur numéro Mileage Plan et un document prouvant la grossesse ou le congés parental (lettre du médecin ou de l'employeur) à l'adresse flyer@alaskaair.com . Une fois les informations vérifiées, la demande sera validée.Cette offre a été mise en place après la réclamation d'une cliente mécontente de perdre son statut pendant son congé maternité.