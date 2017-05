Alaska Airlines se renforce au départ de Portland et Los Angeles

Alaska Airlines et sa dernière acquisition Virgin America renforcent leurs offres. Elles vont ouvrir de nouveaux vols quotidiens de Portland vers New York (JFK) à compter du 6 novembre, vers Detroit à partir du 30 août et une liaison quotidienne de Los Angeles à destination de Philadelphie à partir du 1er septembre 2017.



Au départ de Portland, Alaska Airlines et Virgin America offrent ainsi 130 fréquences quotidiennes sans escale vers 58 destinations.