Alerte à la bombe sur Malaysia Airlines

Grosse panique à bord du vol MH128 qui avait décollé normalement de Melbourne ce mercredi à 23h11 heure locale (13h11 GMT) à destination de Kuala Lumpur. Un passager sri-lankais, qui semble-t-il était ivre, a tenté d'entrer dans le poste de pilotage en affirmant avoir une bombe. L'objet s'est avéré être un chargeur de batteries mais la menace a été prise très au sérieux.



"Un membre de l'équipage lui a dit 'Asseyez-vous, Monsieur, asseyez-vous', et il a répondu 'Non, je ne vais pas m'asseoir, je vais faire exploser l'avion ", a raconté un autre passager de la classe Business où se trouvait l'agresseur. Des passagers sont intervenus pour maîtriser l'agresseur et aider l'équipage, alors que l'individu tentait d'entrer dans le cockpit verrouillé. Le suspect s'est alors enfui vers l'arrière de l'avion, où deux autres hommes l'ont maîtrisé, lui ont enlevé " un gros objet noir " qu'il portait et " l'ont attaché ", a ajouté le passager. Le vol a finalement duré une heure et demie et au retour sur le tarmac, de nombreux passagers semblaient traumatisés.



La police australienne a précisé, après l'atterrissage, que le suspect avait apparemment eu des problèmes psychiques dans le passé. " Nous ne pensons pas pour le moment que ce soit lié au terrorisme ", a précisé le Commissaire chargé de l'enquête à la chaîne de télévision australienne ABC News.



