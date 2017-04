Alerte à la dengue en Nouvelle-Calédonie

La Dengue a fait 7 morts en Nouvelle Calédonie depuis le début de l'année. Pas moins de 2400 cas ont déjà été recensés et le pic d'alerte n'a pas été atteint, affirment les médecins sur place. Les larves de moustiques se sont multipliées avec les pluies diluviennes consécutives au cyclone Cook. Les voyageurs d'affaires qui vont se rendre en Nouvelle Calédonie doivent s'équiper du kit classique anti-moustiques et ne pas oublier les consignes de sécurité (manches et jambes longues le oir, moustiquaires,...).