Alitalia : 26 demandes de dossiers de reprise

Elles étaient 32 à se manifester mais au final, ce sont 26 entreprises - dont plus de la moitié sont des compagnies aériennes - qui ont confirmé leur intérêt pour la reprise d’Alitalia. Elles auront jusqu’au 21 juillet pour confirmer leur intérêt et présenter un solide dossier financier.



Selon nos sources, Etihad resterait dans la course avec une solution qui ressemblerait aux offres classiques de location gérance via une société financière européenne. Les administrateurs italiens de la compagnie n’ont pas donné le détail exact des compétiteurs mais se réserve le droit de faire appel à des experts externes si la situation le demande.