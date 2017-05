Alitalia: du chômage technique pour 1358 salariés

Les repreneurs ont jusqu'au 5 juin pour se faire connaître mais la situation de la compagnie est telle qu'elle explique la mise en place de ce chômage partiel par la situation des comptes de l'entreprise. Les 3 administrateurs tentent de renégocier les contrats de carburants et de location de la flotte parallèlement à ce chômage partiel qui concerne 828 membres du personnel au sol, et jusqu'à 190 pilotes et 340 hôtesses et stewards.



L'Etat a prêté 600 millions d'euros pour permettre à Alitalia de tenir le temps de la procédure de sauvegarde, mais il y a le feu à la maison. " Cette mesure, rendue nécessaire par la situation actuelle de la compagnie, s'intègre dans un ensemble de mesures qu'Alitalia est en train d'adopter afin de réduire tous les coûts et rendre ainsi l'entreprise la plus durable économiquement et la plus efficace ", explique le communiqué. Le gouvernement et la compagnie assurent en chœur aux agences de voyages et aux voyageurs que les vols sont garantis pendant au moins six mois.