Alitalia : pendant la crise les uniformes changent

Le célèbre designer va renouveler l'image de la société italienne, avec une collection qui allie élégance et praticité pour garantir à tout le personnel, en vol et au sol, confort et bien-être. Pour le designer, " Alitalia est un symbole iconique et institutionnel de notre pays. C'est pourquoi j'ai immédiatement accepté avec enthousiasme la proposition de concevoir les nouveaux uniformes de l'entreprise. J'aime l'idée d'apporter créativité, élégance et qualité à notre pays partout dans le monde ".



Alitalia précise que " La collaboration avec la maison de couture pour la créativité et la conception des nouveaux uniformes d'Alitalia n'entraîne pas de frais financiers pour la compagnie ".