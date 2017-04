Alitalia sous "administration extraordinaire" pour chercher un repreneur

regret et étonnement face au résultat du référendum Alitalia qui met à risque le plan de recapitalisation de la compagnie

Selon les derniers chiffres, ce sont 67% des salariés qui ont rejeté le plan de restructuration négocié par les syndicats avec la médiation du gouvernement. Dans un communiqué conjoint, le ministre du Développement économique, Carlo Calenda, le ministre des Infrastructures et des transports, Graziano Delrio, ainsi que le ministre du Travail, Giuliano Poletti, ont exprimé "". "", ont-ils ajouté. Les actionnaires avaient soumis une éventuelle recapitalisation à l'accord syndical pour le plan de remise en ordre. Pour l'heure, les caisses sont vides.Les syndicats ont publié leur propre note : "", et ils appellent à "".Selon le quotidien italien La Stampa, l'actionnaire majoritaire Etihad (49% du capital) pourrait chercher à vendre ses parts au groupe Lufthansa et se retirer partiellement ou totalement de la compagnie italienne.