Alphabet aide les entreprises à mettre en place leur "plan de mobilité"

Dans le cadre de sa solution "Expertise Plan de Mobilité", Alphabet propose trois nouvelles offres aux entreprises concernées par l'obligation de mettre en place un Plan de Mobilité au 1er janvier prochain :- La possibilité de bénéficier d’undans l’élaboration du plan de mobilité avec l’intervention du cabinet EM Services, société de conseil et d’expertise en mobilité durable. Cette filiale consulting de RATP Dev accompagne les entreprises tout au long des étapes de réalisation de leur plan de mobilité : diagnostic du contexte et des pratiques de mobilité des salariés, déploiement d’actions concrètes, suivi et accompagnement du changement.(VAE) grâce à un partenariat conclu avec Green On, spécialiste du déploiement de flottes de vélos partagés dans les entreprises et les collectivités. Green On fournit à l’entreprise une plate-forme personnalisée de réservation, ainsi que les vélos que les collaborateurs peuvent utiliser pour leurs déplacements ponctuels sur de courtes distances, leur évitant ainsi d’utiliser une voiture. Les VAE proposés sont livrés avec une structure permettant de les garer et de les recharger, très simple à installer (quelques mètres-carrés et une alimentation électrique à proximité suffisent).: Alphabet propose à ses clients une plate-forme développée par IDVROOM, filiale de la SNCF, spécialisée dans le covoiturage du quotidien. Une fois inscrits, les collaborateurs sont mis en relation avec d’autres salariés pour partager leurs trajets domicile-travail en voiture. Le dispositif peut être ouvert à d’autres entreprises situées dans la même zone ou à des particuliers. La plate-forme ainsi déployée est également accessible via une application smartphone.Le loueur longue durée de véhicules proposait déjà d'autres solutions de mobilité innovantes s’inscrivant dans une démarche RSE, avec notamment :: ce service d’autopartage en entreprise déployé depuis 2010 permet d’intégrer des véhicules en autopartage et d’ouvrir la réservation des voitures à un usage privé pour les collaborateurs. La plateforme de réservation est personnalisée à chaque entreprise qui peut elle-même en paramétrer les conditions d’utilisation.: déployée en 2013, cette solution permet aux entreprises d’intégrer facilement des véhicules électriques à leur flotte. En 2016, 56 % des véhicules électriques à la route en LLD en France l’étaient grâce à la solution AlphaElectric. Et au cours du 1er semestre 2017, Alphabet a vu ses commandes de véhicules électriques et hybrides rechargeables augmenter de 17%.- La, permettant de proposer aux collaborateurs des 2-roues et 3-roues "de fonction" - et notamment des scooters électriques.- La: le traitement des données relatives à la consommation de carburant de la flotte permet de générer une économie de carburant pouvant atteindre 10%.- Une: sensibilise les conducteurs à adopter une conduite plus économe, moins émettrice de CO2 et participe à réduire l’accidentologie en entreprise.- Un: permet aux entreprises d’avoir un bilan CO2 neutre pour leur flotte de véhicules.